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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Almanlar'a FETÖ dolandırıcılığı...Antalya'da kurdukları çağrı merkeziyle Almanya'daki yaşlı ve emeklileri arayıp dolandırdılar

Almanlar'a FETÖ dolandırıcılığı...Antalya'da kurdukları çağrı merkeziyle Almanya'daki yaşlı ve emeklileri arayıp dolandırdılar

Asayiş Şube detay

Emekli Vatandaş Uyuşturucu Madde Ağrı Merkez Sınır Dışı Çağrı Merkezi 

-Zanlılar detay
-Zanlıların çıkarılması
-otobüse bindirilmeleri
-detay

( ANTALYA ) - "Türkiye'de FETÖ ile ilgili tutuklamanız var, 12 bin 500 avro göndersin sizi kurtaralım" diyerek dolandırdığı ileri sürülen 4'ü kadın 11 şüpheli gözaltına alındı - Şüphelilerin Antalya'da 8 ayrı adreste lüks bir hayat sürdükleri belirlendi ANTALYA

- Antalya'da kurdukları çağrı merkeziyle, Almanya'da yaşayan yaşlı ve emekli vatandaşları arayıp, "Türkiye'de FETÖ ile ilgili tutuklamanız var, 12 bin 500 avro gönderin sizi kurtaralım" diyerek dolandırdığı ileri sürülen 4'ü kadın 11 şüpheli yakalandı. Antalya'da 8 ayrı adreste lüks bir hayat sürdükleri belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Almanlar'ı dolandırdığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı. Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nden 3 polis memurunun da Antalya'ya gelerek, Türk polisine katkı verdiği operasyonda, şüphelilerin lüks içinde yaşadığı 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında 11 şüpheli gözaltına alındı. Biri Alman uyruklu kadın olmak üzere diğerleri Almanya doğumlu olan ve Almancayı ana dili gibi konuşan Türk şüphelilerin, kurdukları çağrı merkeziyle X-Line isimli program üzerinden Almanya'daki yaşlı ve emekli vatandaşları aradığı öğrenildi. Şüphelilerin kendilerini Alman polisi gibi tanıttığı ve müştekilere "Türkiye'deki FETÖ soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda tutuklama var. Tutuklamayı kaldırmak için bize 12 bin 500 avro para vermeniz gerekiyor" dedikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin, mağdurları inandırabilmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmış gibi gösterilen sahte müzekkereleri kargo yoluyla mağdurların evlerine postaladıkları belirlendi. Şahısların ayrıca müştekileri FTEÖ'nün yanı sıra, "çocuklara ait müstehcen görüntülerle ilgili suça da karıştınız" diyerek kandırdıkları iddia edildi. Şahısların, ikna ettikleri müştekilerin evlerine polis gibi davranan Almanya'daki 2 örgüt üyesini gönderip parayı elden aldıkları öğrenildi. Alınan paraların Türkiye'ye posta veya havala yoluyla gönderdiği belirtildi. Şüphelilerin bu şekilde 511 vatandaşı, 7 milyon avro dolandırdığı öne sürüldü. Gözaltına alınanlar arasında örgüt liderleri, Y.I. (35), F.K. (34) ve Ö.Y. (34) ile Alman vatandaşı Ester Daniela D'nin de yer aldığı öğrenildi. 4'ü kadın 11 şüphelinin, Almanya'da çeşitli suçlara karıştığı ve sınır dışı edildiği öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, tabanca, mermi, sim kart, kredi kartı ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısı ile müşteki sayısının artabileceği belirtildi. Asayiş Şubede ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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