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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Alkolün etkisiyle park halindeki otomobile böyle zarar verdi

Alkolün etkisiyle park halindeki otomobile böyle zarar verdi

Güvenlik kamerası görüntü

Polis Kamera Aktüel 

-Olayın gerçekleştiği yerden aktüel görüntü

( DENİZLİ )- Alkollü şahıs park halindeki aracın lastiklerini kesip aynasını böyle kırdı DENİZLİ

- Denizli'de alkollü olduğu iddia edilen şahsın park halindeki otomobilin lastiklerini kesip aynasını kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi 1713 Sokak'ta meydana geldi. Gece geç saatlerde yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen ilginç olayda, alkollü oldukları gözlenen ve ayakta durmakta zorluk çeken 2 kişiden birsi bir anda yere doğru eğildi. Ardından yanındaki bıçağı çıkaran şahıs otomobilin lastiklerini kesmeye başladı.
Sonrasında aracın aynasına tekme atan şahıs onu da kırdıktan sonra yere düştü. Diğer arkadaşı ise şahsı yerden kaldırıp sonrasında yollarına devam etti. İşe gitmek için sabah aracının başına gelen Adil Özdemir ise lastiklerinin kesik ve aynanın kırık olduğunu görünce güvenlik kameraları kayıtları ile polise gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (GC-
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