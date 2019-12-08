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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı

Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı

Araç

Alkollü Sürücü Hastane Sağlık Ekipleri 

-Yaralılar
-Sürücünün götürülmesi
-Polisten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- TEM Otoyolu Sultanbeyli Mevkiinde iddiaya göre alkollü olan sürücü aracının hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki yeşillik alana çıktı ardından tekrar aracıyla otoyola geri döndü. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralanırken, alkollü sürücü gözaltına alındı. Kaza TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde bu akşam 19:00 sıralarında meydana geldi.Memal U.yönetimindeki 42 EF 191 plakalı otomobil Tem otoyolunda seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki yeşillik alana çıktı. Ardından durmayan araç tekrar otoyola girerek durdu. O şurada otoyoldan geçen araç sürücülerinin kaza yapan araca çarpmamasıyla büyük bir faciadan dönüldü. Olayı gören vatandaşlar ,sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi .Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan iki yaralıyı hastaneye götürdü. Aracın sürücüsü 104 promil alkollü çıkarken ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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