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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Alkollü bir sürücü göle düşen aracının akıntıya kapılmaması için üzerinde bekledi

Alkollü bir sürücü göle düşen aracının akıntıya kapılmaması için üzerinde bekledi

Araba üzerinden bekleyen Çınar’ın genel ve detay görüntüleri

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Çevredeki insanların genel görüntüleri
-Çınar’ın genel görüntüleri
-Ambulans ve polis ekiplerinden genel görüntüler
-Genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da alkollü olduğu ileri sürülen bir sürücü göle düşen aracının akıntıya kapılıp kaybolmaması için arabasının üzerinde bekledi. Sürücünün yakınları şahsı gölden çıkarmak için ikna etmek isterken, sürücü, “ Araba çıkmadan buradan çıkmam” diyerek karşılık verdi. Olay, Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi’nde Seyhan Baraj Gölü’nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı alkollü olan araç sürücü Furkan Çınar kullandığı 01 BEJ 98 plakalı cipi ile yolun bittiğini fark etmeyip göle düştü. Araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya geldi ve durumu sağlık, polis ekiplerine bildirdi. Sürücü Çınar ise aracının akıntıya kapılmaması için tekrar suya girerek cipinin üzerine çıkarak bekledi. Havanın soğuk olması nedeniyle arkadaşları Çınar’ı çıkartmaya çalışırken, Çınar ‘Araba çıkmadan ben buradan çıkmam’ diye karşılık verdi. Kurtarıcının gelmesinin ardından Çınar aracından indi.
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