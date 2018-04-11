Alkol, sigara ve cep telefonu çalan iki zanlı önce kameraya ardından polise yakalandı

-Tekel bayiine girmeleri

-Alkol ve sigara çalmaları

-Başka bir iş yerine girmeleri

-Zanlı Hakan'ın adliyeye sevk edilmesi



( ADANA - HD)- Adana'da girdikleri Tekel Bayisinden 20 bin liralık alkol ve sigara, başka bir yerden ise cep telefonu çaldığı ileri sürülen iki zanlı yakalandı ADANA



- Adana'da girdikleri Tekel Bayisi'nden 20 bin liralık alkol ve sigara, başka bir yerden ise cep telefonu çaldığı ileri sürülen iki zanlı yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'ndeki bir Tekel Bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan K. ile yanındaki N.C., asma kilidi demir kesme makasıyla keserek girdikleri iş yerinden 20 bin lira değerindeki sigara ve alkollü içecek çaldı. Raflarda bulunan içki ve sigaraları çuvala doldurarak götüren hırsızlar güvenlik kameralarına da yakalandı. Hırsızlar başka bir yerden ise cep telefonu çaldı. Bu anlarda güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayın şüphelileri Hakan K.'yı ve N.C.'yi gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri tarafından yakalanan zanlılardan yaşı küçük olan N.C. şube müdürlüğüne teslim edildi. Emniyette sorgulanan Hakan K., çaldıkları malzemeleri adresini hatırlamadığı bir yerde tanımadığı bir kişiye 2 bin lira karşılığında sattığını ve parayı harcadığını öne sürdü. Sorgulamaları tamamlanan iki zanlı adliyeye sevk edildi. (FKE-

