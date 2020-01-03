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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Alkol ayıp ateş yaktı, boğulmak üzereyken itfaiye kurtardı

Alkol ayıp ateş yaktı, boğulmak üzereyken itfaiye kurtardı

-Mahsur kalan şahsın kurtarılma anı

( SİVAS ) SİVAS

İlk Müdahale Polis Hastane Bild Trol 


- Sivas’ta alkol almak için girdiği boş dükkanda yaktığı ateşin dumanından etkilenerek mahsur kalan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Eski Sanayi içerisinde bulunan boş bir dükkanda meydana geldi. Boş dükkanda yanan ateşi gören vatandaşlar içeride birinin olduğunu düşünerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, kapıdaki kilidi keserek içeriye girdiğinde ateş yanında oturan ve alkollü olduğu düşünülen bir şahıs ile karşılaştı. İtfaiye ekiplerinin çabası sonrası dükkandan çıkarılan şahsın yapılan kontrolde dumandan etkilendiği anlaşıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan şahıs ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken itfaiye ekipleri boş dükkandaki ateşi söndürdü.
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