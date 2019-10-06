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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Alışveriş sitesinden aldığı ürünün parasını ödemeden kaçan şahıs kamerada

Alışveriş sitesinden aldığı ürünün parasını ödemeden kaçan şahıs kamerada

Olay anı

Alışveriş Akalan Kamera Hırsız 

-Yakalanması
-Genel detay

( İSTANBUL ) Alışveriş sitesinden aldığı ürünün parasını ödemeden kaçan şahıs kamerada İSTANBUL

Bayrampaşa’da müşteri gibi bir alışveriş sitesinden ürün alıp teslim alacağı sırada parasını ödemeden kaçan şahıs yakalandı. Şahıs tutuklanırken, olay anı ve operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı. Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde 25 Eylül saat 22.30 sıralarında, bir kişi alışveriş sitesi üzerinden cihaz aldı. Şahıs, alışveriş sitesi çalışanı ile ürünü teslim almak için buluştu. Şahıs bir süre sonra cihazı alıp herhangi bir ücret ödemeden motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine ola yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri “güveni kötüye kullanma” ve “ hırsızlık” olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Muammer A.(20) isimli şahsı Zeytinburnu’da bulunan evinde yakalayarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın Bayrampaşa’da 5 olayı daha gerçekleştirdiği tespit edildi. Eminiyette işlemleri biten şahıs 26 Eylül günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ve operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.
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