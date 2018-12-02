- Alışveriş merkezinde polislerden çocuklara trafik eğitimi

--Eğitime katılan aile ve çocuklardan görüntüler

--Aileler için yapılan etkinlikler

--Levent Turan, Tuna Bayraktar ve polis memuru Okan Köle ile röportaj



( KOCAELİ )- Çocuklar ve aileleri eğitimlere büyük ilgi gösterdi KOCAELİ



- Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İzmit’te bulunan bir alışveriş merkezinde verilen trafik eğitimine çocukların yanı sıra, anne ve babaları da yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çocukların bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimler İzmit ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde devam etti. 2-9 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan eğitimler kapsamında alışveriş merkezini ziyaret edilen ailelere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eğitmenleri tarafından trafik kuralları konusunda çeşitli bilgiler verildi.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği eğitimler de vatandaşlar da unutulmadı. Gerçekleştirilen uygulamalarla çocuklarla birlikte eğitimleri takip eden anne ve babalarına, emniyet kemeri takmanın önemi ve alkollü araç kullanmanın zararları hakkında önemli bilgiler aktarıldı. Kızı ile birlikte polis ekipleri tarafından verilen eğitim ve etkinliklere katılan Levent Turan, “Bugün burada özellikle emniyet kemeri takmanın önemini öğrendik. Ben yapılan etkinlikte emniyet kemerimi taktım ve bir anda frene basmak zorunda kaldım. Aslında orada sallanan koltuktan fırlayarak aşağı uçacaktım ama emniyet kemeri beni tuttu. Yerimden bile kıpırdamadım. Eğitim çok iyi oldu. Benim amacım bunu kızıma öğretmekti. Çocuklar için çok önemli. Bunları burada göstermek çok önemli. Yolda emniyet kemeri takmayanlar için çok üzülüyorum. Anne ve babalar takıyorlar ama çocuklar arkada kaldıklarında serbest bir şekilde dolaşıyorlar. Gerçekten çok kötü bir durum. Mümkün oldukça çocuklarımızı koruyalım” dedi.

Katıldığı eğitimde trafik kuralları hakkında önemli bilgiler edindiğini söyleyen Tuna Bayraktar, “Bugün çok iyi şeyler öğrendik trafik ile ilgili. Karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik. Yani polis amcalar çok güzel şeyler öğretti bize. Diğer çocuklara söylemek istediklerim var. Karşıdan karşıya geçerken dikkatli olun, emniyet kemeri takın, trafik kurallarına uyun. Büyüklere de seslenmek istiyorum. Alkollü araç kullanmayın lütfen” diye konuştu.

Gerçekleştirilen trafik eğitimi çalışmasının amacı hakkında bilgi aktaran Kocaeli Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği eğitmenlerinden Okan Köle, “Kocaeli Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği olarak Alışveriş merkezi yetkilileri ile bir eğitim planladık. Burada amacımız hem çocukları hem de değerli büyüklerimizi ağırlamaktı. Bu konuda yaptığımız çalışmalarda onlara karşıdan karşıya geçmeleri konusunda çok güzel oyunlar oynatıyoruz. Bu oyunlarla onlarla onlara yolda nasıl bilinçli davranmalarını öğretiyoruz. Bunun yanında büyüklerimize emniyet kemeri simülasyonu ile onlara emniyet kemerinin önemini ve 225 promil etkisini gösteren alkol gözlüğümüzle de araba kullanılamayacağını, hatta penaltı bile atılamayacağı ile ilgili onlara oyunlar oynatıyoruz. Halkımızın yoğun olarak olduğu her alanda bu çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen eğitimler sonunda trafik polisleri tarafından eğitime katılan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. (MK

