Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Alışveriş merkezin'de yangın çıktı

Alışveriş merkezin'de yangın çıktı

İtfaiye araçları

Alışveriş Bowling Alışveriş Merkezi Trol 

-Dumanın kapladığı oyun salonu
-İtfaiye müdahalesinde sinema alanında biriken su
-AVM personelinin su tahliyesi

( İSTANBUL )- Alışveriş merkezini yoğun duman kapladı İSTANBUL

- İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin sinema ve oyun katında yangın çıktı. Bowling alanında çıkan yangın nedeniyle yoğun dumanın kapladığı katta yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Saat 22.00 sıralarında Pendik'te bir AVM'nin bowling salonundaki teknik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Oyun salonunun arka kısmında çıkan yangından dolayı yoğun dumanın kapladığı kat güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilirken yangının çıktığı noktadaki izolasyon alevlerin büyümesine engel oldu. Olay yerine kısa sürede gelerek müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken yoğun dumanın kapladığı sinema ve oyun alanında itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında biriken su AVM personeli tarafından tahliye edildi.
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı