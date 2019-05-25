Alışveriş merkezin'de yangın çıktı

-Dumanın kapladığı oyun salonu

-İtfaiye müdahalesinde sinema alanında biriken su

-AVM personelinin su tahliyesi



( İSTANBUL )- Alışveriş merkezini yoğun duman kapladı İSTANBUL



- İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin sinema ve oyun katında yangın çıktı. Bowling alanında çıkan yangın nedeniyle yoğun dumanın kapladığı katta yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Saat 22.00 sıralarında Pendik'te bir AVM'nin bowling salonundaki teknik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Oyun salonunun arka kısmında çıkan yangından dolayı yoğun dumanın kapladığı kat güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilirken yangının çıktığı noktadaki izolasyon alevlerin büyümesine engel oldu. Olay yerine kısa sürede gelerek müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken yoğun dumanın kapladığı sinema ve oyun alanında itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında biriken su AVM personeli tarafından tahliye edildi.

