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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Alıcı kılığına giren jandarmadan uyuşturucu satıcısına suçüstü

Alıcı kılığına giren jandarmadan uyuşturucu satıcısına suçüstü

- Narkotik köpeği Volta’nın arama yapmasından detaylar

Jandarma Karakolu Uyuşturucu Zeytinli Uyuşturucu Madde Zeytinlik 

-- Jandarmanın aramalarından detay
-- Ele geçirilen uyuşturucu ve paralardan detaylar

( MANİSA ) - MANİSA

- Manisa’da alıcı kılığına giren jandarma, uyuşturucu satmaya çalışan şahsı 2 kilometrelik kovalamaca sonrası kıskıvrak yakaladı. Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik aldıkları ihbar üzerine Yunusemre ilçesi Horozköy Mahallesinde operasyon düzenlendi.
Jandarma ekipleri, S.A. (31) isimli şahsın uyuşturucu sattığını belirledi. Alıcı gibi davranan jandarma personeli şüphelileri telefonla aradı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu hap satın alacağını söyleyerek, Horozköy Mahallesinde zeytinlik alanda randevulaştı. Kararlaştırılan noktada dün akşam saat 19.00 sıralarında, şüphelilerle buluşan sivil jandarma, yanında getirdiği ve seri numaraları alınan 170 lira para karşılığında hap için pazarlığı yaptı. Bu sırada şüpheli S.A. durumu fark ederek kaçmaya başladı.
Jandarma ekiplerince 2 kilometrelik bir kovalamaca sonucu şüpheli S.A., Muradiye Mahallesindeki boş bir tarlada yakalandı. Olay yeri inceleme ve narkotik arama köpeği ‘Volta’nın yardımıyla bölgede yapılan çalışmada 67 adet uyuşturucu hap, 38 gram esrar maddesi ve 380 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ÖND-
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