Alev Alatlı’dan gençlere çağrı: “Başınızı sudan çıkartın”

( NEVŞEHİR ) - “Biz Avrupalı falan değiliz” - “Varlığım Türk varlığına armağan olsun” - “Türkler düzgün insanlardır” NEVŞEHİR



- Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı, gençlere "Başkasının ne yaptığını görmediğiniz zaman kendi yaptığınız yanlışı her zaman tekrarlıyorsunuz" diyerek başlarını sudan çıkartıp dünyayı görmeleri tavsiyesinde bulundu. Kapadokya Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Nevşehir Belediye Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

Mezuniyet törenine katılan Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı, yaptığı konuşmada gençlere başlarını sudan çıkartmaları gerektiğini söyledi.



Alatlı, “Hayatınız kendi kişiliğiniz ile aileniz ve çevrenizle kısıtlı kalmamalıdır. Başınızı sudan çıkartın dünyayı görün. Türkiye’nin en büyük problemi her zaman kendinden başkasını görmemek olmuştur. Başkasının ne yaptığını görmediğiniz zaman kendi yaptığınız yanlışı her zaman tekrarlıyorsunuz. Başınızı kaldırın. Bu okuldaki yöntem değişikliğinin en büyük sebebi budur. Ben duyuyorum beşeri coğrafyayı ne yapacağım diyor bir aşçı kızımız. Beşeri coğrafya size lazım. Çünkü Türkiye esas itibarıyla Türk gençliği de buna dahil burnunun ucunu göremiyor. Şimdi size şu halinizle bile Gürcistan nerede desem tak diye kaç kişi bana şurada der. Bakın kendi komşularımızı dahi doğru dürüst bilmediğimiz bir dönem. Zannetmeyin ki bu sizi ilgilendirmez, bu sizi ilgilendirecektir” dedi.

“Türkiye’nin kendine ait bir markası olmalı” Alatlı, Türkiye’nin kendine ait bir markası olması gerektiğine inandığını kaydederek, "Türkler düzgün insanlardır" dedi.

Alatlı, “Türkiye’nin kendine ait bir markası olmalıdır. Türkiye kendi marka olmalıdır. Ve bana sorarsanız bu marka Türkiye’nin markası dünyaya iyi gelen marka olabilir. Dünyanın iyiliği için Türkiye diyebilirsiniz. Çünkü bizler düzgün insanlarız. Biz Avrupalı falan değiliz, olmamız da gerekmiyor. Tersine Avrupa ve Batı kültürünün dünyayı getirdiği yer belli. Bakın dünyaya, gezegenden ettiler bizi. Arsızlıktan, tamahsızlıktan ve benzeri durumlardan. Eğer Doğu kültürleri başta olsaydı bu gezegen bu kadar çabuk yıpranmazdı. Gezegeni yıprattık. Bunun başka bir şeyi yok” diye konuştu.

“Varlığım Türk varlığına armağan olsun” Alev Alatlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere tırnaklarını kazıyarak geldiğini ifade ederek, "Kim ne derse desin ben Türk’üm, varlığım Türk varlığına armağan olsun" dedi.

Alatlı, “Biz bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl devraldığımızı hatırlayın, dedelerinize sorun. Petrolü olmayan, altını, gümüşü, elması olmayan bir ülkeyiz. Ne yaptıysak tırnaklarımızla yaptık. Bütün Türkiye’yi bir yere getirdik, geldiğimiz yer çok değerli. Aman ha kim ne derse desin, Türk’üm, doğruyum, çalışkanım, büyüklerimi korumak, küçüklerimi sevmek, yurdumu, ulusumu özümden çok sevmektir. Kendi adıma varlığım Türk varlığına armağan olsun” diye konuştu.

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı’nın konuşmasının sonunda 'Andımız'ı okuması ise törene katılanlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.