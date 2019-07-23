Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Aldıkları her ürünle şehit ailelerine destek olacaklar

Aldıkları her ürünle şehit ailelerine destek olacaklar

Tırdan dış plan görüntüler

Şehit Alışveriş Jandarma Hediyelik Eşya Şehit Aileleri 

-Tırda satılan ürünlerden görüntü
-Tırda alışveriş yapanlardan görüntü
-Vatandaş röp.

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Denizli’ye geldi. Tır Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı’nda hizmet vermeye başlayan tır da dev ekranda JÖH ve JÖAK hakkında bilgi verilirken ayrıca stantta JÖH VE JÖAK’ların kullandığı künye, pusula, bileklik saat, baskılı tişört ve çeşitli hediyelik eşyaların satışı yapılıyor. Satış tırının ilk gününde Denizlili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alınan her ürünün gelirlerinin bir kısmının şehit olan jandarma mensuplarının ailelerine destek veren Jandarma Asayiş Vakfı’na aktarıldığı belirtildi. Tırdan alışveriş yapan vatandaşlar ise aldıkları ürünlerin gelirlerinden vakfa aktarılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler.
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Dev Operasyon TamamlandıDev Operasyon Tamamlandı
Şırnak'taki Terör OperasyonuŞırnak'taki Terör Operasyonu
Terör Örgütüne Yönelik OperasyonlarTerör Örgütüne Yönelik Operasyonlar
Şırnak'ta terör operasyonuŞırnak'ta terör operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı