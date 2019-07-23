Aldıkları her ürünle şehit ailelerine destek olacaklar

-Tırda satılan ürünlerden görüntü

-Tırda alışveriş yapanlardan görüntü

-Vatandaş röp.



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı Denizli’ye geldi. Tır Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı’nda hizmet vermeye başlayan tır da dev ekranda JÖH ve JÖAK hakkında bilgi verilirken ayrıca stantta JÖH VE JÖAK’ların kullandığı künye, pusula, bileklik saat, baskılı tişört ve çeşitli hediyelik eşyaların satışı yapılıyor. Satış tırının ilk gününde Denizlili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alınan her ürünün gelirlerinin bir kısmının şehit olan jandarma mensuplarının ailelerine destek veren Jandarma Asayiş Vakfı’na aktarıldığı belirtildi. Tırdan alışveriş yapan vatandaşlar ise aldıkları ürünlerin gelirlerinden vakfa aktarılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler.

