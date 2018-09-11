Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Alçı tavana basan kadın ölümden döndü

Alçı tavana basan kadın ölümden döndü

ambulansın görüntüsü

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Gesi Sağlık Ekipleri 

-hastaneye getirilmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde alçı tavana bastığı sırada 3 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı. Olay Hamidiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. 45 yaşındaki Sevgi Ş, alçı tavana bastığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan kadını gören akrabaları durumu 112'ye bildirdi. Talihsiz kadın sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı