Alçı tavana basan kadın ölümden döndü

-hastaneye getirilmesi



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde alçı tavana bastığı sırada 3 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı. Olay Hamidiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. 45 yaşındaki Sevgi Ş, alçı tavana bastığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan kadını gören akrabaları durumu 112'ye bildirdi. Talihsiz kadın sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

