Alaşehir’in projesi ABD’de dünyanın en iyi projesi seçildi Haberi

MANİSA



- Alaşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu 5 milyon dolarlık ‘Sürdürülebilir jeotermal enerji ile meyve ve sebze dehidrasyonu’ projesi, Texas THC Üniversitesi, Texas A/M Commerce Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü, ABD Yeşil Binalar Konseyi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Amerika Kent Uzmanlarının oluşturduğu komisyon tarafından 20 ülkenin 150 projesi arasından dünya birincisi seçildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ABD’de düzenlenen törenle ödülünü aldı. 'ISBS2019 Sustainability Award' tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Jeotermal Enerji projesi yarışmasına, Alaşehir Belediyesi hazırlamış olduğu ‘Sürdürülebilir jeotermal enerji ile meyve ve sebze dehidrasyonu’ projesi ile katıldı.

Alaşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu proje, Texas THC Üniversitesi, Texas A/M Commerce Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü, ABD Yeşil Binalar Konseyi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile Amerika Kent Uzmanlarının oluşturduğu komisyon tarafından dünya birincisi seçildi. Projeye 20 farklı ülkeden 150 eser katıldı.

18-19 Temmuz günleri Texsas Üniversitesi’nde yapılan sunum ve ödül törenine katılan Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, törende sunumunu İngilizce olarak yaptı. 19 Temmuz günü yapılan ödül töreninde Ahmet Öküzcüoğlu ödülünü, Dallas Mimarlık ve Tasarım Vakfı Başkanı Zaide Basora takdim etti. Ahmet Öküzcüoğlu’nun sunum ve ödül töreninde salon “Alaşehir “sesleriyle inledi. Uluslararası Düzenleme Kurulu adına konuşan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sempozyum başkanı Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin ise yaptığı açıklamada, “4. Uluslar arası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumunu Amerika’nın Dallas Kentinde Amerikan Mimarlar Enstitüsü, Yeşil Binalar Derneği, Texas Tech Üniversitesi, Texas A&M Commerce Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Kuzey Teksas Sürdürülebilirlik Servisiyle birlikte gerçekleştirdik. Sempozyuma 20 farklı ülkeden 150’nin üzerinde iştirakçi oldu. 71 canlı, 40 video olmak üzere toplamda, 111 sunum gerçekleştirildi.

Ayrıca bu yıl ilk kez organize edilen en iyi sürdürülebilir projeler kapsamında kazanan 18 projeye galada yapılan törende ödüller taktim edildi.” dedi.

Alaşehirlilere mesaj gönderdi Sunumu yapan ve ödülünü alan Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “İlçemiz dünyaca ünlü Sultaniye üzümün başkenti. İlçemiz tarıma dayalı bir bölgede olmasına rağmen, son yıllarda günümüzde kullanılması adeta zorunlu hale gelen sürdürülebilir enerji ile tanıştık. Yaşam için enerjinin gerekli olduğu kadar tarımda sürdürebilirlikte önemli. Biz her ikisini de toplum yararına kullanabilmek istiyoruz. Belediye olarak, tarımın başkenti olan ilçemizde, sürdürülebilir enerjide jeotermal kaynaklarını toplum yararına kullanabilmenin yollarını araştırdık ve bir proje hazırladık. Hazırlamış olduğumuz proje Amerika’da yapılan yarışmada, kent uzmanlarının oluşturduğu yarışma jürisi tarafından dünya birincisi seçildi. Projenin değeri 5 milyon dolar. Proje kapsamında ilçemizde yapılacak yatırımla sürdürülebilir Jeotermal enerji ile meyve, sebze ve Alaşehir üzümünün kurutması yapılacaktır. Biz seçim meydanlarında söylediğimiz gibi, kendimizi marka yapmak için, değil Alaşehir’i ve Alaşehir üzümünü marka yapmak için geldik. Tüm çabalarımız sürdürülebilir enerji ile sürdürülebilir tarımı birlikte yürütebilmektir. Alaşehir’i adına yakışır Âlâ şehir haline getireceğiz.” diyerek, Amerika’dan Alaşehirlilere mesaj gönderdi. Ahmet Öküzcüoğlu ödül töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Öncelikle burada bizi ağırlayan komite üyelerine ve bizi birincilik ödülüne laik gören jüri üyelerine teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Bu ödülü siz Alaşehir halkına hitaben almış bulunmaktayım. Burada vaatlerimizle kalmadık, aynı zamanda bunları projelendirip, bu ödülü almak, bizim vizyonumuz açısından çok önemliydi. Bunu başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Biz doğaya ve çevreye saygılı sürdürülebilir bir tarımı burada savunduk ki doğadan aldıklarımızı doğaya geri verelim. Dünyayı daha yaşanılabilinir, ileride çocuklarımıza bırakabileceğimiz, daha yaşanılabilinir bir hale getirelim istiyoruz.” dedi.