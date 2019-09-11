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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alanya plajlarındaki yoğunluk sürüyor

Alanya plajlarındaki yoğunluk sürüyor

-Plajlardan genel görüntüler

Hava Sıcaklığı Yabancı Turist Küçük Çocuk Kubat Salda 

--Güneşlenenlerden görüntü
--Denize girenlerden görüntü
--Hilmi Ünal'ın konuşması
--Detay görüntüler

( ANTALYA ) Alanya plajlarındaki yoğunluk sürüyo- Antalya’da sıcaktan bulanan yerli ve yabancı turistler denize akın etti ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen etkili olan sıcaktan bunalan turistler, plajları tıklım tıklım doldurdu. Hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının yüzde 69, deniz su sıcaklığını ise 29.2 derece ölçüldüğü ilçede Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın eden yerli ve yabancı tatilciler denize girerek serinledi. Güneşlenmeyi tercih edenler ise şezlongları doldurdu. Bazı tatilciler ise kendilerini kızgın kuma atarak güneşlenip kitap okurken, deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistlerden bazıları ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da plajda renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri Alanya'da hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini belirti. “Alanya’ya gelinmesini tavsiye ederim” Hollanda’dan Alanya’ya gelerek deniz keyfi yapan Hilmi Ünal, buradan vazgeçmediğini söyledi.

Ünal,” Yaklaşık 28 yıldır Hollanda da yaşıyorum. Bir Alanya aşığı olarak buradan ve buranın denizinden vazgeçemiyorum. Burası çok güzel bir yer ve yılın 4 mevsimi bu güzellikleri yaşayabiliyorsunuz. Kışın bile denize girebilecek hava sıcaklığına sahip. Buraya gelinmesini tavsiye ederim. Denizi, tarihi güzellikleri ve sahili görülmesi yaşanması gereken bil yer” dedi.
(EA-
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