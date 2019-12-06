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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Alanya'da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama

Alanya'da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama

ARŞİV-

( ANTALYA ) - ANTALYA

Adli Kontrol Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Kaçak Alkol 


- Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 16’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda teknik ve fiziki takip sonrası çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Baskınlarda B.Ş., A.R.K., Ö.E., M.Ş., C.D.F., A.A., V.A.S., H.P., V.U., İ.K., T.Y., H.B., A.D., İ.B.Ş., B.B., M.Ş., A.Y. ve yabancı uyruklu R.D. isimli 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 661 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 30 adet lyrica hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 5 gram toz esrar, 2 adet ecstasy, 1 adet neurontin maddesi, 100 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 3 şüpheli polis tarafından aranırken, 57 şüpheli hakkında ise ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Polis merkezinde 3 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A. A. ile H. P. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 16 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. (EA-
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