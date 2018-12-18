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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

3 şüphelinin emniyetten çıkarılması

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-ele geçirilenler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 26 adet uyuşturucu hap ile bir miktar metanfetamin ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Obagöl Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi’ndeki adreste uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit eden Aydın F.(44) ve Serdar A. (21) isimli şüpheliyi gözaltına alındı. Aydın F.’ye yapılan üst aramasında 21 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, Serdar A.’da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. 3 şüpheli daha gözaltına alındı Soruşturmayı derinleştiren ekipler ayrıca aynı operasyon kapsamında Deniz K.(24), Erkan S.(33), Hayri K.’(38) isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Şüphelilere yapılan üst aramasında Erkan S.’nin üzerinde 4 adet uyuşturucu hap, Hayri K.’de 1 adet uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan Erkan S., ve Hayri K. hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, Aydın F., Deniz K. ve Serdar A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.
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