Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Alanya’da restoranında sahte içkiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Alanya’da restoranında sahte içkiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

-Adliyeden görüntü

Jandarma Sahte İçki Harekete Geç Muhalefet Kaçak İçki 

--Şüphelinin adliyeye getirilmesinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir restorana düzenlediği operasyonda çeşitli markalarda 61 litre sahte içki ile 2 litre kaçak içki ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen işyeri sahibi tutuklandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, Avsallar Mahallesi’ndeki bir restoranda yüklü miktarda sahte içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese saat 12.00 sıralarında baskın düzenleyen jandarma yaptıkları aramalarda sahte olduğu tespit edilen 38 litre cin, 18 litre votka, 5 litre rakı ile bandrolsüz 2 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgi işyeri sahibi İ. U. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Kanunu'na muhalefet etmek suçu kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli İ. U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı