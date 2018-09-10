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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Alanya'da otobüsün çarptığı Norveçli turist ağır yaralandı

Alanya'da otobüsün çarptığı Norveçli turist ağır yaralandı

yaralı yerde yatarken,

İlk Müdahale Halk Otobüsü Işık İhlali Trafik Polisi Sağlık Ekipleri 

-vatandaşların yaralının başlında bekleyişi,
-trafikten genel
-sedyeye alınması ambulans ile götürülmesi
-trafik polisinden detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı 62 yaşındaki Norveçli turist, ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki Metro Kavşağı’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 07 FEF 13 plakalı Mahmutlar Mahallesi hattına bağlı ışık ihlali yaptığı öne sürülen özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli vatandaşı Jane Erik Mathisen’e (62), çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Norveçli turist ağır yaralanırken, otobüste bulunan yolcularda panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Mathisen’i Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Norveçli turist buradan da Özel Alanya Anadolu Hastanesi götürülerek tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren Mathisen’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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