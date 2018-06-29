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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Alanya’da gözaltına alınan 17 torbacı adliyede

Alanya’da gözaltına alınan 17 torbacı adliyede

Adliyeden görüntü

Amfetamin Jandarma Uyuşturucu Metamfetamin Uyuşturucu Tacirleri 

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ve jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri, ‘torbacı“ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda polisin sorumluluk bölgesinde S.A, A.Ç, E.Ü,, A.U, M.T.A, M.E, O.S, A.A. jandarmanın bölgesinde ise V.T, İ.A, H.Ş, A.Ö, Ş.A, A.S, H.K, K.A. ve T.Ö. isimli şüpheliler gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 31.35 gram eroin, 641.15 gram esrar, 75 gram kokain, 136 kök Hint keneviri, 13.2 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeğiyle bunlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyet ve karakoldaki 3 gün süren işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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