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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Alanya'da esrar operasyonu - ANTALYA

Alanya'da esrar operasyonu - ANTALYA

- Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu - Narkotik hassas burunlu Elvaf köpeğin uyuşturucuyu bulma anı Antalya 'da esrar oparasyonuANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde bidonlara gizlenmiş 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.Alanya ilçesi Beldibi Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu köpeği ile yapılan aramada 4 plastik ayçiçeği yağı bidonu içinde yaklaşık 2 kilo 300 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.Şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.

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