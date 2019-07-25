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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu

Alanya'da denizde erkek cesedi bulundu

Teknenin cesedi kıyıya getirmesinden görüntü

Polis Cenaze Bild Cenaze Aracı Avcılık 

-Ekiplerin cesedi kıyıya almasından görüntü
-Ekiplerin cesedi incelemesinden görüntüler
-Cesedin cenaze aracına taşınmasından görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde denizin yaklaşık 800 metre açığında üzeri çıplak erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde tura çıkan günlük tur tekneleri Alanya Marina’dan açıldığı sırada, tekne kaptanı Dinek Mevkii’nin 800 metre açıklarında erkek cesedinin sürüklendiğini görerek durumu liman görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti. Bölgeye gelerek deniz yüzeyini tarayan ekipler, cesedi buldu. Yarı çıplak vaziyette su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina’ya getirildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bazı yerlerinde yara izleri tespit edildi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı.
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