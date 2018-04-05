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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da deniz keyfi

Alanya’da deniz keyfi

Plajlardan genel görüntüler

Yabancı Turist Küçük Çocuk Kuş Bakışı Güneşli Hava Kar Yağışı 

-Denize girenlerden görüntü
-Güneşlenenlerden görüntü
-Detay görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu plajlarda aldı. Türkiye’nin doğusundaki birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterirken Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 19, nem oranının yüzde 50 ölçüldüğü ilçede tatilciler, denize girdi. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken müzik dinledi ve kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya'nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyir etme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.
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