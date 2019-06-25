Alanya'da aşırı sıcaktan bunalan tatilciler sahile akın etti

--Denize girenlerden görüntü

--Güneşlenenlerden görüntü

--Yunus Yavuz'un konuşması

--Detay görüntüler



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 33 derece, nem oranının yüzde 58, deniz suyu sıcaklığının ise 28 ölçüldüğü, Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın eden yerli ve yabancı tatilciler denize girerek serinledi. Güneşlenmeyi tercih edenler ise şezlongları doldurdu. Bazı tatilciler ise kendilerini kızgın kuma atarak güneşlenip kitap okudu. Deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistlerden bazıları ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. Bazıları da günübirlik tekne turlarına çıkarak ve teleferiğe binerek Alanya'nın doğal güzelliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. “Alanya cennet gibi bir şehir, herkesin buraya gelmesinin tavsiye ediyorum” Her sezon Almanya’dan Alanya’ya tatile geldiğini aktaran Yunus Yavuz, şehrin çok güzel olduğunu söyledi.



Yavuz,” Almanya’dan geliyorum böyle bir denizimiz olduğu için çok şanslıyız ama yeterince koruyamıyoruz. İnsanlardan istediğim bu güzel denizi ve kumsalı yeterin temiz tutmasıdır. Temiz olursa turizm açısından çok daha iyi olacak. Alanya plajlarıyla cennet bir şehir, herkesin buraya gelmesinin tavsiye ediyorum. Alanya deniziyle cennet ama halkımızın temizlik konusunda biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle gece saatlerinde gelenler pet şişesi ve çöplerini bırakıyorlar. Onlar biraz daha dikkat eder çok daha güzel olacak. Herkes bu turizmden zaten ekmeğini yiyor” dedi.

Mevsim normallerinin 3 ile 7 derece üzrinde Antalya'da bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yaklaşık iki haftadır Akdeniz bölgesinin büyük bir bölümünde ve özellikle iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlara neden olan sistem hafta sonu beklentilere uygun olarak etkisini kaybetti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan son açıklamada, bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Açıklamada, "Ancak hafta sonunda Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği tahmin ediliyor. Özellikle Antalya’nın kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nem de bekleniyor. Bu durum hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına neden olacağından meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. (EA-

