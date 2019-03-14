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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Alacaklısını evinin önünde tüfekle vurarak yaraladı

Alacaklısını evinin önünde tüfekle vurarak yaraladı

- OLAY YERİ

İlk Müdahale Çevik Kuvvet Akalan Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-- KAVAKÇI'NIN ANBULASNTA TEDAVİSİ
-- POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-- VATANDAŞLARIN OLAYI ANLATIMI
-- EMNİYET EK HİZMET BİNASI
-- DETAYLAR

( BOLU )- Kaçmaya çalışan saldırgan polise yakalandı BOLU

- Bolu’da kendisine borçlu olduğunu iddia ettiği şahsı evinin önünde tüfekle vurarak yaralayan saldırgan, kaçmak istediği sırada çevik kuvvet polisleri tarafından yakalandı. Olay, saat 19.00 sıralarında İhsaniye Mahallesi Ağdacı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçiliği yapan Yılmaz Durmuş(29) isimli şahıs, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan emlakçı Murat Kavakçı(33) ile Kavakçı’nın yaşadığı evin önünde karşılaştı. İkili arasında borç nedeniyle yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Durmuş, aracında bulunan pompalı tüfekle Kavakçı’yı bacaklarından vurarak yaraladı. Yaralı tedavi altına alındı Kanlar içerisinde yerde kalan Kavakçı’yı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Murat Kavakçı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralı Murat Kavakçı’nın, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yanlış yöne kaçınca yakalandı Kavakçı’yı bacaklarından vuran Durmuş, kaçmak istediği sırada olay yerine 100 metre uzaklıkta olan Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nın olduğu sokağa girdiği sırada, nöbet tutan çevik kuvvet polisleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Durmuş, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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