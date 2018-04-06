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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Alacaklılarına sahte dolar verdiği iddiası - ADANA

Alacaklılarına sahte dolar verdiği iddiası - ADANA

- Alacaklılarına sahte dolar verdiği iddias - 112 ekiplerinin yaralıya müdahalesi - Polisin sahte dolar dolu çantayı incelemesiAlacaklılarına sahte dolar verdiği iddiası - Adana 'da, borçlu olduğu kişilere sahte dolar veren kişinin, alacaklı iki kişi tarafından darbedildiği ileri sürüldüADANA (AA) - Adana 'da borçlu olduğu kişilere sahte dolar vermeye çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde, Hüseyin Hacı H. (49), daha önce veresiye ürün aldığı kişilerle buluşarak borcunu ödemek istedi.Alacaklı 2 kişi, bavul içerisinde kendilerine sahte dolar verdiğini fark ettiği Hüseyin Hacı H'yi darbetti.Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, tedavisinin ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

Dolar 

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