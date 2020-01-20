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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Alacak verecek tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Yaralıdan detay

İlk Müdahale Hastane Silahlı Saldırgan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-ambulans ve polis ekipleri
-silahtan detay
-olay yerinden detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde bir şahıs, alacaklısını silahla vurarak yaraladı. Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay saat 13:30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre silahlı zanlı, kendisine borcu olan Mustafa D.'yi buluşmak için çağırdı. Cadde üzerinde buluşan ikili bir süre sonra tartışmaya başladı.
Borcunu vermesi için Mustafa D.'yi tehdit eden zanlı, bir süre sonra silahını çıkartarak ateş etti. Bacağından yaralanan M.D.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırganı gözaltına aldı. Yaralı Mustafa D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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