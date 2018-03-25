Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü



- Çorum’da alacak-verecek meselesinden çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, Yavruturna mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Bektaş Kışla ile Muammer U. Arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Muammer U. üzerinde bulunan tabancayla Kışla’ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kışla olay yerinde hayatını kaybetti. Kışla'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Muammer U., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

