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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu: 5 yaralı

iki ayrı olay yerinden görüntü,

Polis Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri 

-araçlardan görüntü,
-ekiplerden görüntü,
-detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum'da iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavga da 5 kişi yaralandı. Olay, Mimar Sinan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto alım-satımı yaptıkları öğrenilen E.Ç. ve E.A. alacakları olduğu iddia edilen İ.C ile Küçük Sanayi Sitesi 67. sokakta buluştu. Şüpheliler arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İddialara göre, E.Ç. aracından aldığı tüfekle rastgele ateş ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.A., İ.C, G.T., İ.C. ile o sırada dükkanın önünde çalışan ve olayla ilgisi bulunmayan V.A adlı esnaf yaralandı. Olayın ardından E.C ve E.A araçla olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralıların kendilerine ateş açtığını iddia ettikleri otomobille kaçtığını belirtmesi üzerine polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu E.Ç. E.A. Ankara yolu üzerinde polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden yaralı olduğu öğrenilen E.A. olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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