"Akülü tekerlekli sandalye"uzlaştırdı - MUĞLA - Muğla Engelliler Derneği - Uzlaşma ile alınan akülü tekerlekli sandalye - Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz açıklaması - Muğla Engelliler Derneği Emine Çakıroğlu açıklaması"Akülü tekerlekli sandalye"uzlaştırdı - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaştırılan taraflarca bağışlanan akülü tekerlekli sandalye bir engellinin yüzünü güldürecek - Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz: - " Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 2017'de önümüze gelen yaklaşık 900 dosyadan yarısı uzlaştırmayla sonuçlandı"MUĞLA (AA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaştırılan taraflarca bağışlanan akülü tekerlekli sandalye bir engelliye hediye edilecek.Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla Engelliler Derneğinde düzenlenen törende, temin edilen akülü sandalyenin ihtiyaç sahibi bir engelliye ulaştırılacağını söyledi.
Uzlaştırma bürolarının işleyişi hakkında bilgi veren Yavuz, " Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 2017'de önümüze gelen yaklaşık 900 dosyadan yarısı uzlaştırmayla sonuçlandı." dedi. Uzlaşmayla mahkemelerin iş yükünün de azaldığına dikkati çeken Yavuz, "Uzlaştırma Bürosu olarak birçok faaliyetimiz var. Dosyalarımızın yarısı uzlaştırmayla sonuçlandı. İnşallah bu vesileyle toplumdaki huzuru, birleşmeyi, kaynaşmayı sağlamış olacağız. Geciken adalet adalet değildir prensibinden hareketle biran önce uzlaştırma dosyalarımız sonuçlandırılmaktadır." diye konuştu. Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ise derneklerine verilen akülü sandalyenin ihtiyaç sahibi bir aileye verileceğini kaydetti.