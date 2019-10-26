Akü hırsızlığı - KAYSERİ

- Akü hırsızlığı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların sağlık kontrolüne getirilişi - Zanlıların polis aracına bindirilişi Kayseri 'de akü hırsızlığı - 3 kişi gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de akü hırsızlığı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde yaşanan 9 akü hırsızlığı olayıyla ilgili yaptığı çalışmada Mustafa K, Muhammet M. ve Onur K. gözaltına alındı.Aküler sahiplerine teslim edilirken, 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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