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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Akü hırsızlığı - KAYSERİ

Akü hırsızlığı - KAYSERİ

- Akü hırsızlığı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların sağlık kontrolüne getirilişi - Zanlıların polis aracına bindirilişi Kayseri 'de akü hırsızlığı - 3 kişi gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de akü hırsızlığı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde yaşanan 9 akü hırsızlığı olayıyla ilgili yaptığı çalışmada Mustafa K, Muhammet M. ve Onur K. gözaltına alındı.Aküler sahiplerine teslim edilirken, 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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