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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aktaş ve Çıldır Göllerinin sorunları çalıştayda ele alındı - ARDAHAN

Aktaş ve Çıldır Göllerinin sorunları çalıştayda ele alındı - ARDAHAN

- "Aktaş ve Çıldır Gölü Çalıştayı" - Salondan genel görüntü - ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'in konuşması - Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın konuşması - Sunum yapılmasıAktaş ve Çıldır Göllerinin sorunları çalıştayda ele alındı - Ardahan Valisi Mustafa Masatlı: - "Çıldır ve Aktaş'taki sorunları ve çözüm önerilerini derinlemesine masaya yatırmamız oldukça önem arz etmektedir"ARDAHAN (AA) - Ardahan 'daki göllerin sorunlarının tespiti amacıyla "Aktaş ve Çıldır Gölü Çalıştayı" düzenlendi.
Ardahan Valiliğinin ev sahipliğinde, Ardahan Üniversitesinin (ARÜ), Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) katkılarıyla ARÜ Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda, Çıldır ve Aktaş Göllerinin sorunları görüşüldü. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, çalıştayda yaptığı konuşmada, Çıldır ve Aktaş Göllerinin bölgenin önemli doğal ve turizm değeri olduğunu söyledi.

Çalıştayın bölge ve göller için önemli olduğunu ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:"Çıldır ve Aktaş'taki kirlilik, su seviyesi, balık üreme, ekosisteminin devamı ve avlanma gibi sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini konuşmak ne kadar önemli sizler de farkındasınız. Çıldır ve Aktaş'taki sorunları ve çözüm önerilerini derinlemesine masaya yatırmamız oldukça önem arz etmektedir. Ülkemizin ve milletimizin önemli birer değeri olması dolayısıyla bu çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."Masatlı, Aktaş Gölü'nün su miktarının tespiti için göl - gözlem istasyonu kurulmasını planlandıklarını sözlerine ekledi.ARÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Biber ise Ardahan Üniversitesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, "Burasının dünyanın en güzel coğrafyalarından biri olduğuna inanıyoruz. Çalıştayın konusu olan Çıldır ve Aktaş Göllerimiz bu doğal zenginliklerin sadece ikisidir." ifadelerini kullandı.Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk'ün de katıldığı çalıştay, akademisyenlerin sunumlarıyla sona erdi.

Göller 

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