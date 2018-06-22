Akşener'in İstanbul ilçe mitingleri - İSTANBUL

- Mitingten detaylar - Akşener konuşmasıAkşener'in İstanbul ilçe mitingleri - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "Hem Millet İttifakı hem de İYİ Parti olarak sandıklarımızı koruyacağız. Sizden ricam bizim arkadaşlarımızı, müşahitlerimizi denetleyin. Bu bizim size borcumuz. Tek bir oy bile bir insanın namusudur" - " İstanbul 'da kadına, çocuğa ve hayvana şiddet sokağa inmiş durumda. Bunların tamamının böyle olmasının sebebi iyi hal indirimidir. İyi hal indirimini kaldırıyoruz"İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Hem Millet İttifakı hem de İYİ Parti olarak sandıklarımızı koruyacağız. Sizden ricam bizim arkadaşlarımızı, müşahitlerimizi denetleyin. Bu bizim size borcumuz. Tek bir oy bile bir insanın namusudur." dedi. Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de vatandaşlara seslendi. İstanbul 3. bölgenin siyasi hayatında önemli bir yerinin olduğunu dile getiren Akşener, "Hakkınızı helal edin. Allah bin kere razı olsun. Adaylarımız burada. Hepsini tanıyorsunuz. Hepsi buranın evladı. Adaylarımız için sizden oy istiyorum. Yarından sonra oy kullanacağız. Bu seçim Türkiye'nin ilk defa oylayacağı bir seçim." diye konuştu. Meral Akşener, 16 Nisan'dan sonra apar topar seçim kararı alındığını aktararak, şöyle devam etti:"Burada bir soru var. Her şey yolundaysa neden seçim kararı aldınız, her şey kötüyse biz sizi niye seçelim? Elbette bir değişiklik olacaktır 24'ü akşamı. Öncelikle çok dedikodu yapılıyor ve insanlar çok korkutuluyor. O nedenle bazı konuları sizlerle paylaşmak isterim. Hem Millet İttifakı hem de İYİ Parti olarak sandıklarımızı koruyacağız. Sizden ricam bizim arkadaşlarımızı, müşahitlerimizi denetleyin. Bu bizim size borcumuz. Tek bir oy bile bir insanın namusudur."Türkiye'nin birinci probleminin terör olduğunu ifade eden Akşener, "Ekonomik problemler de ona eş değerdir. İstanbul 'da Şırnak ve Edirne'de olduğu gibi birinci problem işsizliktir. Yatırım yapmaz, sanayicinin arkasında durmaz, tarımı öldürürseniz, tarım ürünleri ithal ederseniz, tarım mezara girer. 1 milyon kişi işsiz kalır." ifadesini kullandı.Akşener, üniversite mezunlarına iş imkanı yaratılmasının şart olduğuna dikkati çekerek, gençlere iş buldukları zamana kadar 500 lira vatandaşlık maaşı vereceklerini söyledi.
Konuşmasının devamında ekonomi alanındaki vaatlerini sıralayan Akşener, daha sonra Avcılar mitingi için alandan ayrıldı. - Avcılar mitingiAvcılar Marmara Caddesi'nde vatandaşlara hitap eden Akşener, İstanbul 'daki kadınların eşlerinin akşam eve sağ salim gelmesi konusunda endişeli olduğunu belirterek, " İstanbul 'da bir kadın oğlu veya kızından herhangi bir problem yaşamadan eve gelecek mi diye endişeli. Kadınlar, kendi işinden 'Eve gelirken başıma bir şey gelir mi?' diye endişeli. İstanbul 'da kadına, çocuğa ve hayvana şiddet sokağa inmiş durumda. Bunların tamamının böyle olmasının sebebi iyi hal indirimidir. İyi hal indirimini kaldırıyoruz." şeklinde konuştu. Akşener, hükümetin eğitim politikalarını eleştirerek, şunları kaydetti:"Kitapları bedava veriyorsun da içindeki bilgileri ne yapalım? Atatürk yok o kitapların içinde. İstiklal Savaşı, Cumhuriyet, Cumhuriyet değerleri yok o kitaplarda. Gençler, kim bilir aranızda kaçınız yarının Aziz Sancar'ıdır. Aziz Sancar Mardin Lisesi'nde mezun. O günün Mardin Lisesi'nden dünyanın en iyi üniversitelerinde okuma imkanını kazanmış bir ağabeyimiz. Sizin içinizdeki Aziz Sancar'ların bugün ortaya çıkması imkansız. Kendiniz biliyorsunuz. Eğitimi siyasetçinin vesayetinden kurtaracağız."