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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Akşener: 'Bu parayı oraya yatırdıktan sonra yıllık Türkiye'ye bu Kanal İstanbul'un getirisi ne olacak?' - İSTANBUL

Akşener: 'Bu parayı oraya yatırdıktan sonra yıllık Türkiye'ye bu Kanal İstanbul'un getirisi ne olacak?' - İSTANBUL

Akşener: "Bu parayı oraya yatırdıktan sonra yıllık Türkiye'ye bu Kanal İstanbul 'un getirisi ne olacak?" - İSTANBUL - Meral Akşener'in konuşmasıİYİ Parti'nin Bayrampaşa mitingi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bayrampaşa'da vatandaşlarla bir araya geldiİSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Bayrampaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi.Türkiye'de gayri safi milli hasılada gıda ve tarımın 85 milyar dolarlık payı olduğunu belirten Akşener, "9,5 milyar dolarlık gıda, tarım ürünü ithalatı var. Bu ne demektir? Cari açığın 9,5 milyar doları tarım ürününden bir açık ve 1 milyon insan işsiz. Tarlalar boş, hayvancılık bitmiş, Türkiye, Fransa'nın süt hayvanı diye yetiştirdiği, içine antibiyotik bastığı o hayvanların etini hepimize yediriyorlar." ifadelerini kullandı.Akşener, Kanal İstanbul Projesine ilişin de şunları kaydetti:"Kanal İstanbul 'a 65 milyar dolar para harcanacak. Bu parayı oraya yatırdıktan sonra yıllık Türkiye'ye bu Kanal İstanbul 'un getirisi ne olacak? Bu sorunun cevabını alabilmiş değilim. Mısır, 9 milyar dolar para yatırdı Süveyş Kanalı'na, onu derinleştirdi, genişletti, yıllık 13,5 milyar dolar para kazanıyor. 65 milyar dolardan Türkiye'nin, milletin cebine ne gelecek? Bu sorunun cevabını vermek zorundalar, vermedikleri takdirde de gitmek zorundalar."

Gayri Safi Milli Hasıla Cumhurbaşkanı Tarım Ürünü Cumhurbaşkanı Adayı Hayvancılık 

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