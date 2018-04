Aksaray Ticaret Borsası dev projelerle gelirini 5 yılda yüzde 500 artırdı...Canlı hayvan borsası havadan görüntülendi

-Canlı hayvan borsası görüntüleri

- Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da 1967 yılında kurulan ve bugüne kadar üreticilere hizmet vermeye çalışan Aksaray Ticaret Borsası, bugün geldiği noktada altın çağını yaşıyor. Özellikle 2013 yılından sonra adeta dev gibi büyüyen ve tek amacı üreticilere ve memlekete hizmet olan Ticaret Borsası, yaptığı önemli ve dev projelerle önce şehre, sonra da ülkeye dinamizm kazandırıyor. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, tek amaçlarının üreticiyi kazandırmak, memlekete hizmet etmek olduğunu söyledi.



1967 yılında kurulan ticaret borsasında 2013 yılında görev geldiklerini belirten Başkan Özkök, yapılan çalışmalarla hem borsanın hem üreticinin hem de ülke ekonomisini ciddi anlamda canlandırdıklarını belirterek, 5 yılda borsa gayrimenkul ve nakdi hesabının yüzde 500 artış sağladığını kaydetti.

Büyük projelerle şehre hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Özkök, “1967 yılında kurulmuş olan borsamız bizim 2013 yılında görevi devraldığımızda 4 milyon 30 bin lira gibi nakit ve gayrimenkul mal varlığı vardı. Bugün itibari ile borsamız yüzde 500 artış sağlayarak 22 milyon 700 bin liralık gayrimenkul ve nakit varlığımızla Türkiye’nin hızla ilerleyen ilk borsaları arasında yer almıştır. Bu da bizim ne kadar prensipli ve kararlı çalıştığımızı ortaya koyuyor. Bunun gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Ama Aksaray Ticaret Borsası şu günlerde hep büyük projelerle gündeme gelmektedir. Daha önce yaptığımız tarım ticaret merkezi insanları doğduğu yerde doyurabilmek için Ortaköy ve Eskil ilçemizdeki oluşturulan tarım ticaret merkezlerimiz ve üreticiye daha iyi hizmet etmek, ürettiği ürünü daha iyi paralara satabilmesi için TMO’ya ait birimleri de devralarak tüccar ve üreticilerimizi buluşturduk. İnşallah bunu da başardık. Önümüzdeki günlerde çok önemli bir proje olduğu ortaya çıkacak” dedi.

"Türkiye’de ilk kez tarım ve organize hayvancılık bölgesi" Türkiye’de bir ilke imza atarak Türkiye’nin en büyük tarım ve organize hayvancılık bölgesini oluşturduklarını ifade eden Başkan Özkök, “Biz hiçbir işin ortasını yapmadık, yapmayacağız diye de karar aldık. Yine Aksaray’da Türkiye’de bir ilk olan Türkiye’nin en büyük tarım ve organize hayvancılık bölgesini oluşturduk. Şu an itibari ile bakanlığımızın önünde. Bu hafta içinde imzadan çıkacak ve Aksaray’a 100 bin tonluk et üretim tesislerini oluşturacağız. Zaten Türkiye’nin 1 milyon yüz bin ton et ihtiyacı var. Bunun yüz bin tonunu Aksaray karşıladığında Türkiye et ihtiyacının yüzde 10’unu Aksaray karşılayacak ki bu çok büyük bir tarımsal organizasyondur. Türkiye’de bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşayacağız hep birlikte” dedi.

"Dev projelerimiz hızla devam edecek" Aksaray’a yine ilk olarak canlı hayvan borsasını ticaret borsasının kazandırdığına dikkat çeken Başkan Özkök, “Aksaray’daki tarım ve hayvancılık popülasyonunu genişleterek ticareti kolaylaştırdık. Bunlar çok önemli projeler. Ama Aksaray’a, Aksaray Ticaret Borsası olarak biz farkındalık yaratan projelerle hizmet etme amacımız olduğu için biz hemen yanı başımızdaki 70 dönümlük araziyi 2015 yılında tesis ederek Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne bağlı TOBB ETÜ Üniversitesine ait ve bünyesinde uluslararası girişimcilik ve ticari bilimler fakültesini Aksaray’a kazandırmak için senato kararını çıkarttık. Şu anda YÖK’te imzada beklemektedir. Bunlar bizim için ok önemli projelerdir. Yeni dönemde de inşallah Aksaray’a çok büyük önemli projeler kazandıracağız. Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin her ile bir meslek lisesi yaptırmasından sonra ilçelere de birer meslek lisesi sözü vardı. Ortaköy ve Eskil ilçemize inşallah birer adet meslek lisesi yapacağız ki bunlarda bizim için çok önemli. Sonradan ilçe olan Sultanhanı için de bir adet meslek lisesi yapacağız” dedi.