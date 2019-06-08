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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray Polisi karayollarında bayram tatili mesaisinde

Aksaray Polisi karayollarında bayram tatili mesaisinde

Polis uygulama

Karayolları Bayram Tatili Güvenlik Önlemi Trafik Polisi Polis Ekipleri 

-Drone uygulama
-Araçların kontrolü
-Geniş güvenlik önlemleri
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da bayram tatilinin bitmesine 2 gün kala trafik uygulama ve tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü, tüm karayollarında geniş güvenlik önlemleri alarak meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemeye çalışıyor. Bayram tatilinin bitmesine 2 gün kala tatilcilerin yollara düşmesi, trafiğin yoğunlaşması nedeniyle önemli bir geçiş güzergahı olan Aksaray’da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Bayram öncesi herhangi bir kazanın yaşanmaması için yoğun bir mesai harcayan emniyet güçleri, bayram tatilinin bitmesine 2 gün kala yine aynı güvenlik önlemi ve tedbirleriyle yollarda görev aldı. Aksaray - Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında görev alan Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kayan let ışıklı trafik polisi aracı ile sürücülerin hem bayramını kutladı, hem de uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerde dron ile de denetim ve kontrol yapan polis ekipleri, bayram tatili boyunca aralıksız olarak gece gündüz çalışmalarını devam ettirecek.
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