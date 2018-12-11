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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Aksaray merkezli FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli FETÖ operasyonu

- - Gözaltına alınan zanlılar - Örgütün, TSK ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden 16'sı gözaltına alındıAKSARAY (AA) - Aksaray merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütün TSK ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, darbe girişiminden sonra kapatılan askeri okul ve polis okulu öğrencisi 17 kişi hakkında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.Harekete geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray , Ankara, Ordu, Zonguldak, Kastamonu, Kırklareli, Kayseri ve Osmaniye'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis Mahrem Akalan Yakalama Kararı Darbe Girişimi 

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