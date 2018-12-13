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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Evin içinden görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Harekete Geç 

-Polisin evde araması
-Evde esrarların poşetlerde bulunması
-Detaylar
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da bir eve operasyon düzenleyen polis 1 kilo 893 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan U. İsimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, kimliği belirlenen şüpheliyi bir süreliğine takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak iki hafta boyunca takip yapan NSM ekipleri yeterli delil ve bulguya ulaştıktan sonra operasyon için harekete geçti. Şüphelinin Hacılar Mahallesindeki evine gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan geniş çaplı aramada 5 ayrı poşet ve kutu içerisinde daralı ağırlığı toplam 1 kilo 893 gram kubar esrar maddesi 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen toplam bin 305 TL para ele geçirildi. Operasyonun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli Ali İhsan U., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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