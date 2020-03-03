Aksaray’da STK’lardan İdlib saldırısına tepki

-Başkan Göktaş açıklaması

-Geni detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) yaptıkları basın açıklaması ile İdlib’de Türk askerlerine gerçekleştirilen hain saldırıya tepki göstererek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Aksaray’da sivil toplum örgütü başkanları bir araya gelerek İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda sivil toplum örgütü başkanları adına açıklama yapan Aksaray Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök, toplantının Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirildiğini belirterek, 30’a yakın meslek örgütünün, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığını söyledi.



ATB Başkanı Özkök, Türk askerlerinin İdlib’de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğunu belirterek, “Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

“Rejim anlaşmaya uymayarak askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü” Başkan Özkök, İdlib’de Türkiye sınırlarını ve mazlumları koruyan Türk askerlerinin hain saldırı sonucu şehit edildiğini belirterek, “Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir” diye konuştu.

“Bahar Kalkanı harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır” Başkan Özkök, “Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” şeklinde konuştu.

Toplantıya Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, ATSO Meclis Başkanı Fatih Tekin, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nurettin Yapılcan, TİSK, HAKİŞ, KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TÜRK-İŞ, AKMÜB, TÜMSİAD, TÜRMOB, TESK, Eczacılar Odası, Aksaray Barosu, Veterinerler Odası, TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı.

(YC-AH-



loading...