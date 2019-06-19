Aksaray’da silah ticareti çetesini KOM özel ekibi çökertti İzle

-Polisin zula tabancaları bulması

-Şüphelilerin hastanede görüntüsü

-Ele geçirilen mühimmatların teşhir görüntüsü

-Polis evde arama

-Polis ahırda arama



( AKSARAY )- Kurulun özel ekibin çalışmalarının ardından 300 polisle gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi AKSARAY



- Aksaray merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı ve ticareti yapan kişilere yönelik 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray’da silah kaçakçılığı ve ticareti yapıldığı bilgisine üzerine 5 ay önce araştırma başlattı. KOM Şube ekiplerinden oluşturulan 23 kişilik özel ekip, 5 aylık süreç içerisinde kent merkezinde ve köylerde birçok şahıs üzerinde teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. 5 ay boyunca gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdüren KOM ekipleri, yeterli delil ve bulguların toplanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 300 polis memuru ile operasyon için harekete geçildi. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Aksaray merkezde, Macarlı köyünde, Altınkaya köyünde, Çolaknebi köyünde, Topakkaya beldesinde ve Kayseri merkezde olmak üzere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, A.A (61), A.K (59), D.Y (55), S.Y (34), R.K (42), E.C (27), F.G (32), M.Y (48), K.F (24) ve Ş.B (41) gözaltına alındı. Evlerde, bahçelerde ve eklentilerde yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin adet tabanca mermisi, bin adet tüfek fişeği, 300 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bir köy muhtarında gözaltına alındığı operasyonda şüpheliler alınan doktor raporlarının ardından sorgulanmak üzere KOM Şubesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (YC-AH-

