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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da kaza sonrası iki grup arasında kavga: 1’i polis 9 yaralı

Aksaray’da kaza sonrası iki grup arasında kavga: 1’i polis 9 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Polis Memuru Çevik Kuvvet Memur 

-Kavga görüntü
-Yaralı polis memuru görüntü
-Polis ekipleri müdahale
-Ambulans ve polis araçları görüntü
-Kavgada bağıran vatandaşların görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 1’i polis 9 kişi yaralandı. Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden de husumet olan iki grup arasında yaşanan maddi hasarla kaza sonrası tartışma çıktı. Tartışma tarafların yakınlarının da müdahale etmesiyle bir anda sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tarafların sakinleşmemesi üzerine olay yerine bu kez de çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesinin ardından taraflar güçlükle ayrıldı. Çıkan kavgada, olaylara müdahale eden 1 polis ile 8 kişi yaralandı. Yaralı polis memuru ve diğer 8 yaralı ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis memuruna mukavemetten Osman T. (33) gözaltına alındı. Polis ekipleri grubun yeniden kavga etme ihtimali üzerine mahallede nöbet tutuyor.
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