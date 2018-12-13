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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray'da iki işçi servisi çarpıştı: 17 yaralı

Aksaray'da iki işçi servisi çarpıştı: 17 yaralı

- Kaza yapan araçlardan detay ve genel görüntüler - Sanayiye işçi taşıyan otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da organize sanayiye işçi taşıyan otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.Mehmet Karacaer (34) idaresindeki 68 S 0349 plakalı işçi servis otobüsü, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda, İsmail Akın (54) yönetimindeki 68 S 0355 plakalı işçileri taşıyan minibüsle çarpıştı.Kazada, sürücüler ile işçi servislerinde bulunan 15 kişi yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Emirhan T'nin (29) durumunun ağır olduğu öğrenildi.Servislerde bulunanların, Aksaray Organize Sanayisi'nde çalıştığı öğrenildi.

Hastane Servis Otobüsü Özel Hastaneler 

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