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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da çocuğu taciz ederken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Aksaray’da çocuğu taciz ederken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Olay yeri

Cinsel İstismar Polis Merkezi Tutuklama Talebi Cinsel Taciz Polis Ekipleri 

-şahıs detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da devriye gezen polis ekipleri tarafından bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu sırada suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün akşam saatlerinde Kireçlik mevkisi atış poligonu civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, boş arazide park halindeki bir kamyoneti fark etti. Kontrol için kamyonete gizlice yaklaşan polis ekipleri, kamyonetteki şahsı erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakaladı. Araçtan indirilen Cumali S. (42) gözaltına alınırken, İ.S. (15) isimli çocuk polis merkezine götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Cumali S., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurşun geçirmez zırhlı polis aracıyla götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Cumali S., çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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