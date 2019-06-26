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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray'a şehit ateşi düştü

Aksaray'a şehit ateşi düştü

Şehit ailesinin evinden görüntü

Şehit Çatışma Cenaze Namazı Cenaze Aracı Teröristler 

-Taziye çadırından görüntü
-Jandarma ambulans görüntüsü
-Türk bayrağı asılı evin görüntüsü
-Şehidin foto görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Suriye'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Aksaraylı Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın şehit haberi ailesine ulaştı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde keşif faaliyetleri sırasında teröristlerle çıkan çatışma sonucu Aksaraylı Uzman Onbaşı Mikail Candan (23) şehit düştü. 8 aylık Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın acı haberi Aksaray’ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde oturan ailesine ulaştı. Çiftçi Raşit Candan ile Ümüş Candan'a oğullarının şehit olduğu haberini yetkililer verdi. Haberi alan belde sakinleri ve yakınları, taziye için Türk bayrağı asılan eve gelmeye başladı.
Baba Raşit Candan'ın, bekar olan oğluyla en son dün telefonla görüştüğü öğrenildi. Şehit Mikail Candan'ın cenazesinin saat 14.30’da Hatay’dan uçakla Nevşehir’e geleceği ve buradan cenaze aracıyla Aksaray’a getirileceği belirtildi. Şehidin cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından beldede defnedilmesi bekleniyor. (YC-FM-
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