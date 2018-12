Aksaray’a embriyo transfer merkezi kuruldu

-Hayvanın görüntüsü

- Aksaray’da gerçekleştirilen projeyle Embriyo Transfer Merkezi kuruldu. Kurulan transfer merkezinde ilk embriyo transferi gerçekleştirilirken, bu transferle yılda 1 tane buzağı veren hayvandan 20-25 kaliteli ve verimli buzağı alınacak. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, KOP ve Aksaray Üniversitesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle embriyo transfer merkezi kuruldu. Kurulan transfer merkezinde ilk embriyo transferi gerçekleştirilirken, yılda 1 tane buzağı veren hayvandan 20-25 kaliteli ve verimli buzağı alınacak. Aksaray’ın Yenikent beldesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan’a ait çiftlikte gerçekleştirilen embriyo transferine Aksaray Valisi Ali Mantı ve protokol üyeleri de katıldı.

Burada bir açıklama yapan Aksaray Valisi Ali Mantı, “Türkiye’de ilk defa kamu haricinde embriyo transferi Aksaray ilimizde canlı olarak bugün gördük. İlk defa Aksaray’da bu embriyo transferi gerçekleşecek. Bu da tabi Aksaray’ın, zaten tarım ve hayvancılıkta çok ileri seviyede olan ilimizin daha da gelişmesine sebep olacak. Yeni yetiştireceğimiz hayvanlarla gerek et verimi, gerek süt verimi konusunda çok güzel gelişmeler sağlanacak. Bu da zaten tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’de üretimin artması ile birlikte yapmamız gereken teknolojileri de kullanmamız lazım. Burada bugün Aksaray’da ilk defa bunu kullanıyoruz” dedi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ise, “Aksarayımızda canlı embriyo transferi bugün burada yapılmakta. Tabi Türkiye genelinde şöyle bir durum var. Özel işletmeler ve kamu kurumları haricinde Türkiye genelinde Damızlık Birliği ve KOP projesi adı altında ilk defa bu proje gerçekleşiyor. Aksarayımızda embriyo transfer merkezini oluşturmaktayız. Bunun ilk uygulamasını burada yaptık. Yaklaşık KOP’tan proje karşılığında 3,5 Trilyon bir rakam çıkarak Aksarayımıza bu embriyo transfer merkezini kazandırmış oluyoruz. Embriyo transfer merkezi sayesinde, kalitesi yüksek, et verimi, süt verimi yüksek hayvanlarda yolda 1 tane hayvan alıyoruz. Ama embriyo oluştuğu zaman bu embriyoları uygun şartlı bir hayvana vererek yılda 1 hayvan alırken 2/-25 tane üretip diğer taşıyıcı annelere vererek çoğaltabiliyoruz. Yani burada ıslah yönünde kaliteli hayvanlar elde etmiş oluyoruz” diye konuştu.

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Tahir Karaşahin, “KOP idaresi tarafından desteklenen Embriyo Transfer Projesi ile halkımıza embriyo transferini yaygınlaştırıp kaliteli düve üretmek istiyoruz. Türkiye’de yapılan ilklerden birisi. İnşallah vatanımıza, Aksarayımıza çevre illerimize hayırlı olur. Maksadımız burada çiftçilerimizi bilinçlendirmek, yurt dışına bağımlılığı azaltmak. Şimdi bizim ülke olarak en büyük sıkıntımız damızlık düve. Her yıl belki de yüz binlerce damızlık düvemiz yurtdışından geliyor. Biz burada kaliteli ineklerimizi, 40-50 kilo süt veren ineklerimizden veya kaliteli et veren hayvanlarımızın normalde yılda 1 defa vermesi gereken yavruyu biz 20-25 adet embriyo alarak başka hayvanlardan, kalitesi düşük hayvanlardan damızlık hayvan elde etmiş olacağız” şeklinde konuştu.