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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Akkuyu'da görevli Rusların çocukları için okul - MERSİN

Akkuyu'da görevli Rusların çocukları için okul - MERSİN

- Eğitim gören çocuklardan görüntüler - Ersin Emiroğlu'nun konuşması - Okuldan ve öğrencilerden görüntüler - Aleksey Frolov'un konuşmasından görüntüler Mersin 'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalar kapsamında görev yapan Rus vatandaşlarının çocukları için inşa edilen okulun açılışı yapıldı.Akkuyu Nükleer AŞ ile yüklenici firmalarda görev yapan personellerin çocuklarına yönelik Silifke ilçesi Yeni Mahalle'de çok derslikli okul inşa edildi.Okul öncesi, ilkokul, orta okul ve lise düzeyinde eğitimler verecek olan "Özel Moskova Milletlerarası Okulu" törenle açıldı.

Öğrenciler 

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