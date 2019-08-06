Akköprü-İvedik metro istasyonları arasındaki raylar değiştirildi

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( ANKARA ) - Nisan-Temmuz döneminde Ankara metrolarında yolcu taşıma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,38 oranında arttı ANKARA



- Ankara metrosu Akköprü-İvedik istasyonları arasında aşınan 396 metre uzunluğundaki raylar, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ekiplerince başarıyla değiştirildi. Yeni güzergahlarda otobüs seferleri başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan da mevcut metro ve otobüs sistemlerinin bakım ve onarımını kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor. Metro rayları değişimi Ankara metrosu Akköprü-İvedik istasyonları arasında aşınan 396 metre uzunluğundaki raylar, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başarıyla değiştirildi. Kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmak için çalışan büyükşehir belediyesi, daha önce dışarıdan hizmet alımı ile gerçekleştirilen ray değişimini ilk kez kendi ekipmanı ve personeliyle gerçekleştirdi. Dışarıdan teknik destek almadan 3-20 Temmuz tarihleri arasında seferlerin olmadığı 02.00-05.30 saatleri arasında kısa bir süre içinde tamamlanan ray değişimi, yolcu taşınmasında bir aksama ve gecikmeye sebep olmadan tamamlandı. Metro kullanımında artış Başkent metrolarında, 2018 yılının Nisan-Temmuz ayları arasında 33 milyon 24 bin 431 yolcu taşındığı belirtilen EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 5,38’lik artışla, 34 milyon 802 bin 451’e ulaştı.

