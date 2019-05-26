Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Akıntıya kapılan lise öğrencisi kayboldu - VAN

Akıntıya kapılan lise öğrencisi kayboldu - VAN

- Akıntıya kapılan lise öğrencisi kayboldu - Hoşap Çayı Aşağıkaymaz mevkinden görüntü - Arama Kurtarma çalışmalarından görüntü - Aileden görüntüAkıntıya kapılan lise öğrencisi kayboldu - Van 'ın Gürpınar ilçesinde derede balık tutmaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldıVAN (AA) - Van 'ın Gürpınar ilçesinde derede balık tutmaya çalışan lise öğrencisi, akıntıya kapılarak kayboldu.Balık tutmak için ilçenin Aşağıkaymaz Mahallesi'ndeki Hoşap Çayı kenarına iki arkadaşıyla gelen 18 yaşındaki lise öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Gündüç'ü kurtarmakta yetersiz kalan arkadaşları, durumu polis ve jandarmaya bildirdi.Bölgeye gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Polis Su Altı Timi ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Polis Jandarma Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Balık Tutma 

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı