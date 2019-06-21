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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Akil Gençler Platformundan Binali Yıldırım’a destek

Akil Gençler Platformundan Binali Yıldırım’a destek

Akıl gençler başkanı Delil Ateş'ten destek konuşması

Sosyal Medya Kamera 

-Vatandaşlardan destek mesajları
-görüntü temin edilmiştir

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş ve Türkiye’nin bir çok tarafından bulunan üyeleri, hazırladıkları videolarla Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım’a destek oldu. Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Ateş, İstanbul’da tekrarlanacak seçimler öncesinde Binali Yıldırım’a destek vermek amacıyla ‘İstanbul Yürüyüşü’ platformunu başlatarak sosyal medyada destek istedi. Türkiye genelindeki gençlerden oluşan Akil Gençler Platformu üyeleri, ardından yaptıkları video ile Başkan Adayı Binali Yıldırım’a desteklerini dile getirdi. Videonun özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan illerden oluşması dikkat çekti. Hazırlanan videoda çok sayıda ilde kamera karşısına geçen gençler, Yıldırım’a selam gönderirken destek için yanında olduklarını dile getirdi. Video ise sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü. (İHA-KA
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