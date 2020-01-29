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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Akhisar’ın yardım tırları Elazığ ve Malatya’ya ulaştı

Akhisar’ın yardım tırları Elazığ ve Malatya’ya ulaştı

teslim edilirken görüntüler

Sosyal Medya Deprem Yardım Kampanyası Deprem Bölgesi Irak 

-vatandaş ile röportaj
-detaylar

( MANİSA )- Kendi kaygısını unutan Akhisarlılar, Elazığ ve Malatya’ya destek oldu- Akhisar, Elazığ ve Malatya’yı yalnız bırakmadı MANİSA

- Sürekli deprem sarsıntıları yaşayan Akhisar bir yandan kendi yaralarını sararken bir yandan da Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yardımına koşuyor. Akhisar Belediyesi’nin Elazığ ve Malatya’daki depremin yaralarını sarmak için başlattığı kampanya ile toplanan yardımlar deprem bölgelerine ulaştı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ ve Malatya Valiliği ile koordine bir şekilde çalışan Akhisar Belediyesi Acil Müdahale ekipleri, Akhisar halkının yardımlarını ihtiyaç sahiplerine bizzat kendileri teslim ediyor.Son açıklamalara göre 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin yaralarını sarmak için Akhisar’dan yola çıkan 'dayanışma kamyonları' bölgeye ulaştı. Akhisar Belediyesi'nin cumartesi günü sosyal medya hesaplarından duyurduğu dayanışma çağrısına Akhisarlılar çok kısa sürede yanıt verdi. Depremin yaraları sarmak için yardıma koşanlar Akhisarlıların verdiği yardımlardan oluşan 2 kamyon 1 TIR bugün içinde deprem bölgesine ulaştı ve soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşlar için giyecek, yiyecek ve barınma malzemeleri Akhisar Belediyesi ekiplerince elden tek tek dağıtıldı.Araç sahiplerinin de nakliye için hiçbir ücret talep etmediği yardım kampanyasında Akhisar halkı Elazığ ve Malatya için tek yürek olarak 3 araç dolusu yardımda bulundu. Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlar Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ve Akhisar halkına desteklerinden dolayı çok teşekkür etti.
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